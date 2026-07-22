İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi'ne operasyonda 3 isim gözaltında!
Çankaya Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çankaya Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.
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