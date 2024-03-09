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Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz&#039;ü yalnız bırakmadı

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Zafer Algöz'ün 83 yaşında hayatını kaybeden annesi Güner Algöz Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Ünlü oyuncuyu acılı gününde yakın dostları Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, Can Yılmaz ve Çağlar Çorumlu da yalnız bırakmadı. 

Usta oyuncu Zafer Algöz, 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle Burhaniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybeden Güner Algöz için Koca Camii'nde tören düzenlendi.

Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı - 1. Resim

Zafer Algöz, camide taziyeleri kabul ederken babası Cevdet Algöz ölen eşinin tabutuna, oturduğu tekerlekli sandalye üzerinden süre baktı.

Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı - 2. Resim

USTA OYUNCUYU YALNIZ BIRAKMADILAR

Algöz'ün cenazesine sanatçı Zafer Algöz'ün yanı sıra yakın arkadaşı Cem Yılmaz, Bülent Şakrak. Can Yılmaz ve Çağlar Çorumlu ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.

Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı - 3. Resim

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zafer Algöz'ün annesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.

Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı - 4. Resim

Algöz'ün anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye'de yaşıyordu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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