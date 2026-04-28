Fatih’te otel odasında ölü bulunan 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser’ın ölümüne ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Genç kızın telefonunda yapılan incelemede, intihar edeceğini belirttiği, intihar girişimini videoya çektiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Tatil için Almanya’dan İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, Fatih’te kaldığı otel odasında ölü bulunmuştu. Genç kızın ölümü şüpheli bulunurken, takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Selin Başak Schlosser’ın ölümüne ilişkin olayda sır perdesini aralayacak yeni bir detay daha ortaya çıktı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ VİDEOSU BULUNDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fatih Asayiş Büro Ekipleri ailesinin yardımı ile genç kızın telefon şifresini çözdü. Şifresi kırılan telefonda genç kızın intihar girişimini kayda aldığı videolar bulundu. Aynı zamanda Selin Başak Schlosser’ın intihar edeceğine dair de video çektiği tespit edildi.

NELER OLMUŞTU?

Selin Başak Schlosser, 20 Nisan'da Almanya’dan tatil için İstanbul’a geldi. Fatih’te bir otele yerleşen genç kadından bir süre sonra haber alınamaması üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadını otel odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Schlosser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP, KESİCİ ALET İZİ YOK

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Schlosser’in vücudunda darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmayı genişleten polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otel çalışanları ve genç kızın erkek arkadaşI ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

“TAKİP EDİLİYORUM” GÖRÜNTÜSÜ

Selin Başak Schlosser'in takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Bakkal dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının bakkala girdiği ve yaklaşık 5 dakika içeride kalıp, konuştuğu görüldü.

