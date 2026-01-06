CHP’nin eski Ereğli İlçe Başkanı ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde CHP’nin önceki dönem ilçe başkanlarından ve eski Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, ofisinde ölü olarak bulundu. Olay, Ocakçı’dan uzun süre haber alamayan yakınlarının Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gelmesiyle ortaya çıktı.

Yakınları, Ocakçı’yı hareketsiz halde bulunca durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrollerde Ocakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

