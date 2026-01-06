CHP’de gözler bu ay içerisinde görülecek davalara çevrildi. Partinin hem geleceğini hem yol haritasını belirleyecek davaların ilki bugün.

Berat Temiz / ANKARA - CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza davası bugün saat 10.00’da Silivri’de görülecek.

CHP için hayati öneme sahip olan bir diğer dava ise 38. Olağan Kurultayı ile ilgili ceza davası. Bu dava da 13 Ocak’ta görülmeye başlanacak. CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geleceğinin belli olacağı diploma davası ise 15 Ocak’ta İstanbul 5. İdare Mahkemesinde görülecek.

Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen Beşiktaş, Avcılar, Adana, Ceyhan, Seyhan, Adıyaman, Esenyurt, İETT, İsfalt davası da CHP yönetimi tarafından yakından takip edilecek. Dava 27 Ocak’ta başlayıp 20 Şubat’a kadar kesintisiz sürecek davada yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu bulunan belediye başkanlarının geleceği belli olacak.

