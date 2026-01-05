CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı grup toplantısında milletvekillerine seslendi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı kulis bilgilerine göre, Özel’in milletvekillerine yönelik “Hepinizi seviyorum, biriniz hariç” çıkışı dikkat çekerken, toplantıda normalleşme vurgusu ve kavga dilinden uzak durulacağı mesajı öne çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yılın ilk kapalı grup toplantısına ilişkin kulis bilgileri ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında grup toplantısında konuşulanları ve Özel’in milletvekillerine verdiği mesajları aktardı.

Edinilen bilgilere göre Özgür Özel, toplantıda “normalleşme” politikasını vurgulayarak bu çizgiden geri adım atılmayacağını vurguladı. Özel’in, “Cumhur İttifakı’nın tabanıyla bir sorunumuz yok. Siyasette kavga dilini bırakacağız” ifadelerini kullandığı, AK Parti ve MHP’li isimlerin CHP programlarına davet edilmesini, CHP’li milletvekillerinin de karşı programlara katılmasını istediği öğrenildi. Özel’in, tabanla iletişimin sürdürülmesi gerektiğini belirterek “Kavga edenler sevilmiyor” dediği aktarıldı.

“ABD İLE ÇATIŞMAYACAĞIZ”

Toplantıda dış politika başlıklarına da değinen Özel’in, Venezuela konusunda daha önce yaptığı eleştirilerden geri adım attığı, ABD ve İngiltere ile çatışmacı bir dil kullanılmaması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Özel’in, “Amerika ile çatışmayacağız. İktidara gelmek için yüzde 50’ye ihtiyacımız var. Normalleşmeyi bunun için sürdürmeliyiz. Artık agresif politikadan, kavga dilinden kurtulmalıyız” diyerek milletvekillerinden bu çizgiye uymalarını istediği belirtildi.

“HEPİNİZİ SEVİYORUM, BİRİNİZ HARİÇ”

Toplantının dikkat çeken anlarından biri ise Özel’in milletvekillerine yönelik sözleri oldu. Fatih Atik, Özgür Özel’in milletvekillerine hitaben “Hepinizi seviyorum, biriniz hariç” ifadesini kullandığını aktardı. Özel’in isim vermediği ancak bu sözlerin AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Hasan Ufuk Çakır’a yönelik olduğu öne sürüldü.

Hasan Ufuk Çakır, daha önce kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle Özel’e “Bana hakaret ettiriyorsunuz, bunu düzeltin” dediğini aktaran Atik, eleştiride bulunan bazı isimlerin partiden ihraç edilmesini ise “Demokrasi ve eleştiriye saygı nerede?” sözleriyle eleştirdi.

