İmamoğlu odaklı politika seçmende karşılık bulmadı. “Birinci parti oluruz” diyenlerin oranı geriledi. Tabanda “Seçimi yine kazanamayız” algısı hâkim...

BERAT TEMİZ- CHP, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanmasının ardından yakaladığı toplumsal hareketliliği, izlenen yol haritası sebebiyle kaybetmeye başladı.

Parti kurmayları, son kamuoyu araştırmalarına göre seçmen motivasyonunda keskin bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Kurmaylar, parti içi tartışmalar ile parti yönetiminin “mağduriyet” ve İmamoğlu eksenli söylemlerinin seçmende beklenen karşılığı bulmadığını belirtti. Bu durumun sahaya da yansıdığını söyleyen kurmaylar, özellikle son zamanlardaki mitinglere katılımın gözle görülür şekilde azaldığını ifade etti.

CHP, toplumsal hareketliliği kaybetti: Mağduriyet söylemi tutmuyor

İstanbul’daki ilçe mitinglerini bu nedenle sonlandıran CHP yönetimi, sahadaki etkinliğini tekrar artırmak için çarşı, pazar ve esnaf ziyaretlerine odaklanacak.

Parti kulislerinde de en çok eleştirilen konu Ekrem İmamoğlu ve yakın isimlere yapılıyor. CHP’nin enerjisini “kişisel haksızlıklar” ve mahkemeler etrafında yoğunlaştırmasının seçmenle bağ kurmayı zorlaştırdığı konuşuluyor.

Öte yandan milletvekilleri arasındaki görüş ayrılıkları, teşkilatlardaki düzensizlik ve iç tartışmaların da parti tabanında güvensizliğe yol açtığı belirtiliyor.

CHP, toplumsal hareketliliği kaybetti: Mağduriyet söylemi tutmuyor

“YİNE OLMAYACAK” ALGISI ARTTI

CHP’de yaşanan bu süreçlerin anketlere de yansıdığını ifade eden parti kurmayları, daha önce yüzde 50 seviyelerine kadar çıkan “CHP birinci parti olur” beklentisinin yüzde 40 bandına gerilediği dile getiriyor.

Kurmaylar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır” diyenlerinin oranının da son zamanlarda yüzde 50 seviyesini aştığını söyledi. Ayrıca seçmen nezdinde “yine olmayacak” algısının da arttığı belirtiliyor. Kulislerde söz konusu durum için “stratejik çöküş” yorumları da yapılıyor.

