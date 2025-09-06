CHP'de kazan kaynarken Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama: 9 Eylül'ü bekleyin
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
CHP'de butlan ve kayyım tartışmaları devam ederken, Genel Başkan Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, "Büyük kurultay tarihimizi 9 Eylül günü açıklayacağız. Muhtemelen kasım sonu 39. Olağan Kurultayımız yapılacak." dedi.
CHP'de gözler 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına çevrilmişken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
Mahkemelerin gölgesinde kongre ve kurultay takvimi maratonu devam ederken Özgür Özel, 9 Eylül tarihini işaret etti.
Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Özel, dünkü YSK kararları sonrası şu açıklamayı yaptı:
"Bu koşullarda olabilecek en iyi karar. YSK, ‘Seçim süreçlerinin sahibi benim’ dedi. Büyük kurultay tarihimizi 9 Eylül günü açıklayacağız. Muhtemelen kasım sonu 39. Olağan Kurultayımız yapılacak."
NE OLMUŞTU?
YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini açıklamıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci