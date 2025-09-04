CHP'de kriz devam ediyor! Atanan 4 isim disipline sevk edildi

CHP, Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin ile birlikte geçici olarak atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

İstanbul CHP Kongresi'nin iptali sonrası mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

4 İSİM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

CHP, İstanbul İl yönetimine atanan isimlerle ilgili harekete geçti. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, CHP'den kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin getirilmişti. Tekin, yaptığı ilk açıklamada CHP'den istifa etmediğini "üyeliğini kalbine gömdüğünü" söylerken, görevi kabul ettiğini ve "CHP'de ev sahibi olduğunu" ifade etmişti. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.