CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Kayseri teşkilatını görevden almasının ardından İl Başkanlığı binasının duvarlarına yazılar yazıldı. Yazılan sloganlarda Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. MYK ve PM gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sözcü Müslim Sarı ise alınan kararları duyurdu.

KAYSERİ TEŞKİLATI DA FESHEDİLMİŞTİ

Kayseri il örgütünün, il disiplin kurulunun ve il başkanının feshedilerek disipline sevk edildiğini, mevcut il başkanının yerine Okan Marzıoğlu'nun görevlendirildiğini aktaran Sarı, "Antalya il yönetimimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. CHP'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sayın Özgür Özel'in fotoğrafları indirildikten sonra hiç hoş olmayan, onu rencide edici şekildeki görüntüleri de kabul etmediğimizi, bu işlemleri yapanların uyarılıp disiplin işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırılmış bulunuyoruz" dedi.

CHP'de yönetim krizi dinmiyor! Görevden alınınca duvarlara yazmadıkları kalmadı

DUVARLARA YAZILAR YAZDILAR

Ancak Kayseri'den bu açıklama sonrası dikkat çeken görüntüler geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il teşkilatının görevden alınmasının ardından il başkanlığı binasının duvarlarına sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı.

CHP'de yönetim krizi dinmiyor! Görevden alınınca duvarlara yazmadıkları kalmadı

Yazılarda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılan ihraç süreci devam ediyor. Alınan son kararla birlikte CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi. Gözbaşı'nın ihracıyla boşalan koltuğa ise Okan Marzıoğlu atandı.

CHP'de yönetim krizi dinmiyor! Görevden alınınca duvarlara yazmadıkları kalmadı

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