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CHP'deki 'para sayma' skandalında yeni detaylar! Kuleleri 'hayır işi' diyerek dikmişler

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Gündem Haberleri

CHP'deki 'para sayma' skandalına ilişkin hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. 'Hayır işi' için bağış yapan Vedat Ali Aydın, paranın cami veya cemevi yapımı için kullanılacağını zannettiğini ancak CHP il binası satın alındığını sonradan öğrendiğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarındaki birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından paylaşılan 'para sayma görüntüleri' ile ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, şüpheliler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dahil 22 şüpheli hakkında 'siyasi partiler kanuna muhalefet' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

KAFTANCIOĞLU 'BİLMİYORDUM' DEDİ

İddianamedeki detaylara göre; ifadesi alınan şüphelilerin birçoğu paranın kaynağının ne olduğundan haberdar olmadıklarını savundu. O dönem CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu resmi olarak gösterilmeyen 17 milyon liranın nereden temin edildiğini ve ofise kim tarafından getirildiğini bilmediğini ifade etti.

Ayrıca satıcıya elden ödenen 17 milyon liranın parti gideri olarak kaydedilip kaydedilmediğini bilmediğini, kendisinin böyle bir yetki ve görevinin olmadığını söyledi.

CEMEVİ İÇİN VERDİ, CHP BİNASI ALINDI

Sabah'ın haberine göre; şüpheli Vedat Ali Aydın ise ifadesinde yaklaşık 4-5 yıl önce Ali Kılıç ile sohbet ederken kendisinin Bir Tuğla da Sen Koy adındaki bir hayır işi için sağa sola telefon açtığını gördüğünü, bu hayır işinin cami, cemevi veya okul gibi bir kampanya şeklinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

Vedat Ali Aydın vermiş olduğu yardım parasının CHP İstanbul İl Binasının alınması için toplandığını bilmediğini, olayı sonradan öğrendiğini belirtti. Ayrıca Vedat Ali Aydın elden teslim ettiği 50 bin liranın makbuzunu Ali Kılıç'ın daha sonra vereceğini söylemesine rağmen vermediğini ifade etti.

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