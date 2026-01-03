CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılacağını söyledi. Çakır "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında. Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler, ben de milletin dediğini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesindeki Mersinli Yörükler Derneğine ziyarette bulundu.

"AK PARTİ'YE GEÇİYORUM"

Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve üyeleriyle bir araya gelen Çakır, ziyaret sonrası açıklamalar yaptı. AK Parti'ye geçeceği yönündeki söylentilere cevap veren Çakır, "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız" dedi.

Hasan Ufuk Çakır

"AK PARTİ'NİN YAPTIĞINI TÜRKİYE'YE KİMSE YAPMADI"

AK Parti'yi tercih etmesinin nedenlerine de değinen Çakır, "AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi bir çok hizmeti getirdiğine vurgu yapan Çakır, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için de her şeyi yerine getirdiğini anlattı.

"MİLLET BÖYLE İSTEDİ"

AK Parti'ye geçme kararı almadan vatandaşlara danıştığını da belirten Çakır," Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben" diyerek sözlerini tamamladı.

