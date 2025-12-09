İzmir’de CHP’li belediyelerle işçiler arasında yaşanan sıkıntılar bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları, kasım ayı maaşlarının eksik yatırılması, maaşa ilave sosyal haklarının ise dört aydır ödenmemesi sebebiyle iş bıraktı, çıplak ayak eylemi yaptı.

Genel İş İzmir Şubeleri binası önünde bir araya gelen işçiler, “Çıplak maaşa karşı çıplak ayak ile yürüyoruz” pankartı açtı, slogan attı. Panel için Zonguldak’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Cemil Tugay, eylemle ilgili “Aile içinde oluyor böyle şeyler” dedi.

CHP'li belediyelerde maaş sıkıntısı bitmiyor

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ekrem İmamoğlu hâkimi tehdit etti! Sahte diploma davası ertelendi

BUCA’DA DA AYNI DERT

Buca Belediyesinde çalışan yaklaşık 1.800 işçi ise maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

CHP'li belediyelerde maaş sıkıntısı bitmiyor

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No.lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye önünde yaptığı açıklamada, “Öyle çıkıp süslü koltuklarda ve meydanlarda takım elbiseleri giyerek hak hukuk sloganı atmakla olmuyor bu işler. Gelsinler, işçinin çektiği sıkıntıları görsünler. Ondan sonra bakalım haktan, hukuktan ve adaletten yanalar mı?” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası