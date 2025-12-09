Ekrem İmamoğlu hâkimi tehdit etti! Sahte diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu, sahte diploma davasında üçüncü duruşmaya çıktı. Hâkimin görüntü alınmamasını istemesi üzerine yaşanan diyalogda İmamoğlu hakimi tehdit etti.
- İmamoğlu duruşmaya alkışlarla geldi.
- Hâkim görüntü alınmamasını istedi, İmamoğlu ise “Görüntü iyidir sayın hâkim” dedi.
- İmamoğlu hâkime konuştu ve “Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey” diyerek tehdit etti.
- İmamoğlu savunmasında kimsenin hakkını yemediğini, hiçbir evrakta sahtecilik yapmadığını iddia etti.
- İdare Mahkemesi kararının bekletildiği için duruşma 16 Şubat’a ertelendi.
Yolsuzluktan tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı sahte diploma davasının üçüncü duruşması için hâkim karşısına çıktı.
HAKİMİ TEHDİT ETTİ
Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki duruşma salonuna alkışlar eşliğinde getirilen İmamoğlu, hâkimin görüntü alınmaması yönünde yaptığı uyarının ardından “Görüntü iyidir sayın hâkim” ifadesini kullandı.
Hâkim, İmamoğlu’na konuşması üzerine, “Burada sorgulanan ben değil sizsiniz” dedi.
İmamoğlu ise hâkime “Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey” diyerek üstü kapalı tehdit etti.
Hâkimin “Ne demek istiyorsunuz?” sorusuna İmamoğlu, “İmalı soru sorarsanız böyle cevap alırsınız” diye konuştu.
İmamoğlu, savunmasında kimsenin hakkını yemediğini, hiçbir evrakta sahtecilik yapmadığını iddia ederek “Devletin üniversitesinin açtığı kontenjana, verdiği gazete ilanına başvurup hak kazandım” dedi.
Mahkeme heyeti, “İdare Mahkemesinin kararı bekletici sebep olarak kabul edilerek” duruşmayı 16 Şubat’a erteledi.