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CHP'li ismin gündem olan teleferik iddiası yalanlandı

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CHP&#039;li ismin gündem olan teleferik iddiası yalanlandı

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Antalya'da 1 kişinin ölümüne neden olan teleferik kazasıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın ortaya attığı iddia gündem oldu. Yavuzyılmaz teleferik ile ilgili bakım-onarımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bir şirket tarafından yapıldığını söyledi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Dün akşam Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe Teleferik Merkezi’nde meydana gelen kazada, teleferik direğinin kırılması sonucu 1 teleferik zarar görmüş ve içerisindeki vatandaşlar düşmüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

CHP'Lİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Havadaki kabinlerde mahsur kalan 100'den fazla vatandaş kurtarılırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, teleferik ile ilgili bakım-onarımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış ve sertifikalandırılmış şirket tarafından yapıldığını söyledi.

CHP'li ismin gündem olan teleferik iddiası yalanlandı - 1. Resim

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Gelişmeler takip edilirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiayı yalanladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, 'Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı' iddiası doğru değildir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

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Düzenleyen:  - Gündem

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İddia Sahibi: Deniz Yavuzyılmazİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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