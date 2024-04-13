CHP'li ismin gündem olan teleferik iddiası yalanlandı

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Antalya'da 1 kişinin ölümüne neden olan teleferik kazasıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın ortaya attığı iddia gündem oldu. Yavuzyılmaz teleferik ile ilgili bakım-onarımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bir şirket tarafından yapıldığını söyledi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu iddiayı yalanladı.