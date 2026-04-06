CHP’li vekil Gezmiş’e tepkiler artıyor! Tacizci Dede’nin hamisi oldu
16 yaşındaki T.T., CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tacizine uğradığı iddia edildikten sonra şüpheli bir trafik kazasında öldü. Dede’nin en büyük savunucusu ise, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş...
- CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki T.T. şüpheli bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
- Acılı baba Ahmet T., taciz iddiasıyla ilgili şikayette bulunmalarının ardından CHP tarafından susturulmaya çalışıldıklarını iddia etti.
- Baba Ahmet T., şikayette bulundukları gün CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in belediye başkan yardımcısıyla birlikte evlerine gelerek şikayeti geri çekmelerini istediklerini söyledi.
- CHP'li Gezmiş'in, geçmişte cinsel taciz olaylarında suçluların hak ettiği cezayı almadığını öne sürdüğü ancak taciz olayının ardından Hasbi Dede'ye destek için adliyeye gittiği belirtildi.
- Hasbi Dede'nin disipline sevk edilmesine rağmen iki aydır CHP'den ihraç edilmemesi tepkilere neden oldu.
BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tacizine uğradığı iddia edilen, 16 yaşındaki T.T’nin şüpheli bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları, sürerken çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Araba çarpması sonucu yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybeden kızını toprağa veren acılı baba Ahmet T., taciz iddiası hakkında şikâyette bulunmalarının ardından CHP tarafından susturulmaya çalışıldıklarını iddia etti. Konuya ilişkin olarak gazetemize açıklamalarda bulunan baba Ahmet T., Hasbi Dede hakkında taciz iddiasıyla şikâyette bulundukları gün CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş’in belediye başkan yardımcısıyla birlikte evlerine geldiğini söyledi.
‘SAKIN GELMESİNLER’ DİYE MESAJ GÖNDERDİM
Ahmet T., “Şikâyeti geri çekmemizi istediler. Şikâyetimizi geri çekmeyeceğimizi söyleyince gittiler. Kızımın cenazesine ‘sakın gelmesinler’ diye mesaj gönderdim” dedi.
Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada “cinsel taciz olaylarında suçluların hak ettiği cezayı almadığını” öne süren CHP’li Gezmiş, taciz olayının ardından Hasbi Dede’ye destek için adliyeye giden ilk isim olmuştu. Gezmiş, Dede’nin serbest bırakılmasını adliye önünde alkışlarla karşılamıştı. Bu durum kamuoyunda büyük tepki çekmiş, “Bir kadın ve milletvekilinin çocuk tacizi olayının üstünü örtmeye çalışması korkunç” yorumları yapılmıştı.
Bu arada, disipline sevk edilmesine rağmen Dede’nin iki aydır CHP’den ihraç edilmemesi hem partililerin hem kamuoyunun tepkilerini çekiyor.