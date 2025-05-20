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CHP’nin 30 milyon imza hedefi yalan oldu! İtiraflar geldi, kampanya durdu 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP’nin 30 milyon imza hedefi yalan oldu! İtiraflar geldi, kampanya durdu 
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı imza kampanyası en yakın adamlarının itirafçı olup yolsuzlukları ifşa etmesiyle durma noktasına geldi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle CHP’nin başlattığı imza kampanyası durma noktasına geldi. En yakın adamlarının itirafçı olup yolsuzlukları ifşa etmesi, İmamoğlu’nun halk nezdindeki desteğini azalttı.  

Bilindiği gibi, geçtiğimiz mart ayı sonunda başlatılan imza kampanyası için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde aldığı 27,7 milyon oydan fazla imza toplamasını hedeflediklerini açıklamıştı. Özgür Özel’in açıklamalarına rağmen bazı CHP yöneticileri ise, en az 30 milyon oy toplayacaklarını iddia ederek el yükseltmişlerdi.

Ancak söz konusu kampanyanın üzerinden 50 gün geçmesine rağmen CHP’nin hedeflediği 27,7 milyon sayısını tutturmaktan çok uzak olduğu görülüyor. Özgür Özel son olarak geçen hafta imza sayısının 15 milyonu geçtiğini açıklamasına rağmen, imza kampanyasına ilginin her geçen gün daha da azaldığı belirtiliyor.

Şehirlerin kalabalık meydanlarında kurulan stantlar, dijital ortamda yapılan kampanyalar ve bütün çağrılara rağmen imza sayısının istenilen düzeye ulaşamaması hem teşkilatların hem de parti yönetiminin motivasyonunun düşmesine sebep oldu. Bazı CHP’lilerin imza kampanyası ve sayı hedefinin konulmasının yanlış bir strateji olduğunu düşünüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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