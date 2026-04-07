CHP’liler, Tunç Soyer döneminde Adıgüzel Vakfına bedelsiz vermek istedikleri tarihî binanın Vakıflar’a devredilmesine karşı çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullanımındaki Meslek Fabrikası binasının polis zoruyla tahliye süreci başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullanımındayken mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen Halkapınar Mahallesi’ndeki eski Devlet Güvenlik Mahkemesi binası kriz çıkardı. Belediye üç mahkeme kararına rağmen binayı boşaltmadı. Tahliye için dün sabah bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri yönlendirildi. CHP’li bir grup içeri girmek istedi. Polis engel oldu. Yaşanan arbedede barikatı yıkmaya çalışanlara biber gazıyla müdahale edildi.

TUGAY: O BİNA BİZİM

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “Yüzde yüzü bize ait tapumuza hiçbir ahlaki ve hukuki ölçüye sığmayacak şekilde el koydunuz, yani çöktünüz. Şimdi de polis zoruyla tahliye için uğraşıyorsunuz” dedi. Üç defa yürütmeyi durdurma kararı aldırdıklarını üçünde de kaldırıldığını söyleyen Tugay, tarihî binanın 1926’dan beri belediyeye ait olduğunu belirtti.

CHP'nin İzmir'de bina çelişkisi: Adıgüzel'e peşkeş, Vakıflar'a itiraz

RUM KARARGÂHI

Dört katlı iki bloktan oluşan 4 bin 370 metrekarelik bina, 1908’de Yuan Tuzakoğlu ve Vasil İstefanidi isimli iki Rum tüccar tarafından un fabrikası olarak kuruldu. Ancak 9 Eylül 1922’de şehre giren Türk askerlerine fabrikadan ateş açıldı. Dört asker şehit oldu. Bina 1926’da kamulaştırıldı. Ekmek fabrikası ve elektrik idaresi olarak kullanıldı. 1980 darbesinden sonra mahkeme yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında restorasyona alındı. 2017 yılında “Meslek Fabrikası” adıyla mesleki eğitim kurumuna dönüştürüldü.

PEŞKEŞİ ÖVDÜLER

CHP’lilerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrine karşı çıktığı tarihî binayı, yolsuzluktan tutuklu eski başkan Tunç Soyer, İstanbul merkezli Adıgüzel Vakfına tarım üniversitesi kurulması için bedelsiz olarak verdi. CHP’li meclis üyelerinin oyu ile bina 2021 yılında Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun sahibi olduğu vakfa peşkeş çekildi. CHP’lilerin İzmir’de dünyada, alanında sayılı bir tarım üniversitesi kurulacağını belirterek övdüğü karar, belediye meclisinden oy çokluğu ile geçti.

AK PARTİ YARGIYA TAŞIDI

Protokolde vakfın merkezini İzmir’e taşıması, 100 milyon liralık mal varlığı kurulacak üniversite için tahsis etmesi, belediye personeline indirim yapılması gibi maddeler yer aldı. AK Parti, konuyu yargıya taşıdı. Danıştay yürütmeyi durdurdu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, altı ay önce bir vakıf senedi tespit etti ve buna dayanarak binanın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu bildirdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün incelemesi sonucunda tarihî taş binanın Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetine geçmesine karar verildi.

DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ?

Tunç Soyer’in döneminde makam olarak kullandığı Kemeraltı’ndaki Egemenlik Binası da Vakıflar’ın mülkiyetine geçti. İzmir 26. Asliye Hukuk Mahkemesi belediyenin başvurusu üzerine ihtiyati tedbir kararı aldı. İzmir 5. İdare Mahkemesi 24 Şubat’ta yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Vakıflar, yargı kararı uyarınca binanın boşaltılmasını istedi. CHP’liler gerginlik çıkardı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan “2021’de kapalı kapılar ardında o peşkeş belgelerine imzalar atılırken neredeydiniz?” diye sordu.

