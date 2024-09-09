CHP'yi karıştıran skandal aşk! Çanakkale Belediyesi'ni basan Gamze Taşcıer eşini ve belediye başkanının asistanını kovdurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in Çanakkale Belediyesi'nde çalışan kocası ile Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in asistanı arasındaki yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı. Belediyeyi basan Taşcıer, kocasını ve asistan S.S.'yi kovdurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in asistanı S.S. arasındaki yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı.

BELEDİYEDE YASAK AŞK BAŞLADI

CHP'nin 'gölge bakanlıklar' ekibinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan ve aynı zamanda Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in danışmanlığını yapan Gamze Taşcıer geçtiğimiz günlerde küplere bindi.

Muharrem Erkek milletvekilliği döneminden bu yana danışmanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'i göreve gelir gelmez belediyeye danışman olarak atadı.

İki çocuk babası olan Taşcıer, belediyedeki görevi için Çanakkale'de lüks bir otele yerleşti.

Sabah'ın haberine göre, göreve hızlı başlayan Taşcıer ile uzun yıllardır belediyede belediye başkanının asistanı olarak görev yapan evli S.S. isimli kadın arasında yakınlaşma oldu.

GAMZE TAŞÇIER BELEDİYE BİNASINI BASTI

İddiaya göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, çocuklarıyla hasret gidermek için Ankara'ya giden eşi Ali Mert Taşcıer'in mesajlarını yakaladı.

Mesajlarda eşinin kendisini aldattığını gören Genel Başkan yardımcısı Taşcıer, ilk uçakla Çanakkale'ye geldi ve belediyeyi bastı. Erkek'in odasında terör estiren Taşcıer, Erkek'e asistanının ve eşinin derhal görevden alınması talimatını verdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Mert Taşcıer ve asistan S.S. görevden alın S.S. isimli kadının tazminatsız işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Ali Mert Taşcıer ise, "Ankara'daki işlerimin yoğunluğu nedeniyle görevimden istifa ettim" dedi. Taşcıer, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.