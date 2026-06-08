Özel bugün kurmaylarıyla görüşecek. Kılıçdaroğlu A takımını üçüncü kez toplayacak. Görevden alınacak isimler belirlenecek. PM ilk kez toplanacak. İki lider yarın gruba katılacak.

Berat Temiz ANKARA - Mutlak butlan kararıyla birlikte ikiye bölünen CHP’de yeni hafta hareketli geçecek. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Meclis grup toplantısında konuşmak için hazırlık yaparken, iki isim de partide ipleri ele almak için kurmaylarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

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“GENEL BAŞKAN GELECEK VE KONUŞACAK”

Özel, ilk olarak bugün kurmaylarıyla bir araya gelecek ve yarınki grup toplantısı için değerlendirmelerde bulunacak. Grup yönetmeliğine işaret eden Özel cephesi, yetkinin tamamen kendilerinde olduğunu savunuyor.

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Kılıçdaroğlu kanadı ise “CHP’nin Genel Başkanı gelecek ve konuşacak. Bundan daha doğal ne olabilir?” diyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş da, “Önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok” ifadelerini kullanmıştı. Grup toplantısı için Kılıçdaroğlu adına çağrı yapmayacaklarını belirten Özel’in kurmayları, “Bu durumda Özgür Bey’in yapacağı grup toplantısı, Kemal Bey’in yapacağı ise basın toplantısı olur” görüşünü dile getiriyor. Özel’in kendisine salon verilmemesi halinde Meclis bahçesinde konuşma yapabileceği de öne sürülüyor.

GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ VERİLEBİLİR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup yönetiminin toplantıyı yönetmemesi halinde en yaşlı üyeyle grup toplantısını yapabileceği konuşuluyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu cephesinin grup toplantısında konuşturulmama durumunda Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin görevden alınması için güvensizlik önergesi verebileceği iddia ediliyor. Önerge için 35 milletvekilinin imzası gerekiyor. Önerge kabul edildiği takdirde ilk kapalı oturumda grup yönetiminin düşmesi için ise 70 milletvekilinin oy vermesi gerekecek. Yine yeni grup yönetiminin seçilmesi için 70 oya ihtiyaç duyuluyor. Öte yandan, yarın Meclis’te iki tarafın karşı karşıya gelmemesi için Özel - Kılıçdaroğlu hattında arka kapı diplomasisi yürütüldüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun görüşmelerle ilgili “CHP’lileri CHP’lilerle karşı karşıya getirtmeyiz” dediği ifade edildi.

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PM ÜYELERİYLE TELEFON TRAFİĞİ

Özel’in kurmaylarıyla görüşmesindeki bir diğer gündem maddesi ise butlan kararı sonrasında Perşembe günü ilk kez yapılacak PM toplantısı olacak. İki tarafın da çoğunluğu sağlamak istediği toplantı öncesinde PM üyeleriyle telefon trafiği devam ediyor. İki taraf da çoğunluk konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaklarını belirtirken, Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, “Parti Meclisi’nde çoğunluk sorunumuz yok, sıkıntı çıkmaz merak etmeyin” dedi. Özel cephesinin ise toplantıdaki ilk hamlesi olağanüstü kurultay için imza vermek olacak.

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GÖREVDEN ALMALAR VE DİSİPLİN SEVKLERİ GÜNDEMDE

Öte yandan Kılıçdaroğlu da A takımını üçüncü kez toplayacak. Çarşamba günü yapılacak toplantıda görevden almalar ve disiplin sevklerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Genel Merkez kurmayları, disiplin mekanizmasıyla ilgili “Seçim yapamıyoruz ama görevden alma yetkimiz var. Bile isteye yanlış yapanlar sonucuna katlanır. Kerhen yapanlar ise ona göre değerlendirilecek” derken, arınma süreciyle ilgili olarak da “Halkın partisini halka teslim etmeliyiz. Biz CHP’yi holdingleşmeden kurtarıp hisselerini halka vereceğiz. Parmak izi kadar lekeli biri partiden içeri girmemeli” değerlendirmesinde bulundu.

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İL BAŞKANLARI VE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI

Kılıçdaroğlu’nun bu hafta yapacağı toplantıların ardından il başkanları ve belediye başkanlarıyla da görüşeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Haziran ayı içerisinde önce il başkanlarını ardından da büyükşehir belediye başkanları ile belediye başkanlarını toplantıya çağıracağı ifade edildi.



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