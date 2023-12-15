Ciğer partisi Meclis'i karıştırdı

15 Aralık 2023 06:13 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 06:14

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA- Edinilen bilgilere, AK Parti grup yönetiminde ciğer kebap ikramı sırasında verilen görüntünün kamuoyunda büyük tepki çektiği, bu görüntülerin hoş karşılanmadığına yönelik eleştiriler iletildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da, devreye girdi. Milletvekillerinin ikramlarına ilişkin uygulamanın yasaklandığı belirtildi. Sadece, TBMM lokantasının imkânları dâhilinde ikramlara izin verileceği belirtildi. Bu kapsamda, Meclis kampüsü içinde veya bahçe bölümünde ciğer kebap ikramına benzer görüntülere izin verilmeyeceği belirtildi. Geçen hafta, bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekilleri kendi yörelerine özgü ikramlıkları sunabileceklerine izin verilmişti. Bu kapsamda da iskender kebap, döner, etli ekmek, köfte, mantı, sucuk, yöresel tatlılar ve diğer yemekler ikram edilecekti. AK Parti yönetimi ve Meclis yönetiminin aldığı yeni karar doğrultusunda, bu ikramların ‘şova’ dönüşebilecek ve tepki çekecek olanları iptal edildi.