Ciğer partisi Meclis'i karıştırdı
Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bütçe görüşmeleri sırasında geleneksel hâle gelen yöresel yemeklerin ikram edildiği TBMM’de, önceki gün yapılan ciğer kebap ikramının tepki çekmesi nedeniyle Meclis yönetimi ve AK Parti yönetimi yeni kararlar aldı.
HABER MERKEZİ ANKARA- Edinilen bilgilere, AK Parti grup yönetiminde ciğer kebap ikramı sırasında verilen görüntünün kamuoyunda büyük tepki çektiği, bu görüntülerin hoş karşılanmadığına yönelik eleştiriler iletildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da, devreye girdi. Milletvekillerinin ikramlarına ilişkin uygulamanın yasaklandığı belirtildi. Sadece, TBMM lokantasının imkânları dâhilinde ikramlara izin verileceği belirtildi. Bu kapsamda, Meclis kampüsü içinde veya bahçe bölümünde ciğer kebap ikramına benzer görüntülere izin verilmeyeceği belirtildi. Geçen hafta, bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekilleri kendi yörelerine özgü ikramlıkları sunabileceklerine izin verilmişti. Bu kapsamda da iskender kebap, döner, etli ekmek, köfte, mantı, sucuk, yöresel tatlılar ve diğer yemekler ikram edilecekti. AK Parti yönetimi ve Meclis yönetiminin aldığı yeni karar doğrultusunda, bu ikramların ‘şova’ dönüşebilecek ve tepki çekecek olanları iptal edildi.