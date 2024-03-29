Çimento tankeri devrildi, yokuş aşağı kaydı! O anlar kamerada
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da bir çimento tankeri devrilerek yokuş aşağı kaydı. Faciaya ramak kalan anlar kameralara yansıdı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Tali yoldan caddeye çıkan bir çimento tankeri kontrolden çıktı.
YARALANAN OLMAMASI TESELLİ OLDU
Kontrol çıktıktan sonra devrilen tanker, yokuştan aşağı kaymaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar ve kayan tankerin görüntüsü kameralara anbean yansıdı.
Kazada ölen veya yaralanan olmaması tek teselli oldu.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı