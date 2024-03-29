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Haberler > Gündem > Çimento tankeri devrildi, yokuş aşağı kaydı! O anlar kamerada

Çimento tankeri devrildi, yokuş aşağı kaydı! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir çimento tankeri devrilerek yokuş aşağı kaydı. Faciaya ramak kalan anlar kameralara yansıdı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Tali yoldan caddeye çıkan bir çimento tankeri kontrolden çıktı.

YARALANAN OLMAMASI TESELLİ OLDU

Kontrol çıktıktan sonra devrilen tanker, yokuştan aşağı kaymaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar ve kayan tankerin görüntüsü kameralara anbean yansıdı.

Kazada ölen veya yaralanan olmaması tek teselli oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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