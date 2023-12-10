Cinayetten aranan parti lideri Balıkesir'de yakalandı

10 Aralık 2023 14:36 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 14:43

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuzey Makedonya'da iki cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri, Balıkesir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

AŞIRI SAĞCI PARTİNİN LİDERİ BALIKESİR'DE YAKALANDI

İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor. Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor.

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