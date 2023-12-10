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    Cinayetten aranan parti lideri Balıkesir'de yakalandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Cinayetten aranan parti lideri Balıkesir&#039;de yakalandı
    Makedonya, Cinayet, Balıkesir, Haber

    Kuzey Makedonya'da aşırı sağcı bir partini lideri Ljupco Palevski, iki kişi öldürdüğü iddiasıyla Interpol tarafından aranıyordu. Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

    Kuzey Makedonya'da iki cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideriBalıkesir'de yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

    AŞIRI SAĞCI PARTİNİN LİDERİ BALIKESİR'DE YAKALANDI

    İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor. Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor.

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