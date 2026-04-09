Meclis’te suça sürüklenen çocuklar problemine yönelik çok katmanlı yeni reform paketi hazırlanıyor. Okuldan aileye, dijitalden yargıya kapsamlı düzenleme geliyor. Çocuklara özgü soruşturma ve kovuşturma mekanizmaları kurulacak.

ESMA ALTIN - Suça sürüklenen çocuklar problemine neşter atılıyor. Yeni reform paketi ile yalnızca ceza adalet sistemine odaklanan dar bir çerçevenin ötesine geçilerek sosyal, eğitsel ve dijital boyutları kapsayan bütüncül bir müdahale modeli hayata geçirilecek.

Eğitimden aileye, dijital ortamdan yargıya kadar uzanan bu model, meselenin yalnızca sonuçlarına değil, sebeplerine de odaklanarak kalıcı çözümler üretmeyi öngörüyor. Düzenlemenin temelini, Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonunun raporu oluşturacak. Komisyon çalışmalarında, önleyici sosyal politikaların yetersizliği, dijital platformlarda gelişen suç ağları ve okul temelli risk faktörleri olmak üzere 3 kritik alan öne çıkıyor. Bu başlıklar, hazırlanacak düzenlemenin ana eksenini oluşturacak.

Teklifin temmuz ayında Meclis'e sunulması bekleniyor

Komisyon 66 maddelik bir sosyal politika metni hazırladı. Sorunun kaynağı olarak özellikle yoksulluk, parçalanmış aile yapısı ve eğitimden kopuşun ön plana çıktığı ifade edildi. Bu kapsamda, okullarda akran zorbalığına karşı erken uyarı ve müdahale mekanizmaları kurulacak, rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilecek, ailelere yönelik sosyal destek ve izleme programları yaygınlaştırılacak, çocukların mahalle ve çevre riskleri için yerel odaklı projeler geliştirilecek.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Suça sürüklenen değil fail çocuk! Meclis Komisyonu müstakil bir düzenleme üzerinde duruyor

DİJİTAL SUÇ AĞLARINA TEDBİR

Sosyal politika metninde son yıllarda suç örgütlerinin dijital platformlara yönelmesi, reform paketinde ayrı bir başlık olarak ele alınıyor. Yeni düzenleme ile dijital mecralarda çocukları hedef alan suç bağlantıları daha yakından izlenecek. Hızlı müdahale ve içerik denetimi mekanizmaları geliştirilecek. İdari ve teknik tedbirler artırılacak. Bu sayede dijital ortamların çocuklar açısından oluşturduğu risklerin azaltılması amaçlanıyor. Yasa taslağında doğrudan ceza adalet sistemine yönelik düzenlemeler yer alacak. Özellikle yargılama süreçlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesine odaklanılacak.

SUÇUN TEKRARI ÖNLENECEK: CEZA YERİNE REHABİLİTASYON

Yeni yaklaşımın merkezinde cezalandırma değil rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma anlayışı yer alıyor. Bu doğrultuda denetimli serbestlik, eğitim programları ve sosyal hizmet müdahalelerinin daha etkin kullanılması planlanıyor. Bu modelle, suça sürüklenen çocukların tekrar suç işlemesinin önüne geçilecek. Yasa teklifinin temmuz ayında Meclis gündemine taşınması öngörülüyor. Böylece hem kısa vadeli risklere hızlı müdahale edilmesi hem de uzun vadeli sosyal dönüşüm sürecinin başlatılması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası