15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine yasa taslağında çalışmalar sürerken, Bakan Mahinur Göktaş, önemli mesajlar verdi. Çocuklar arasında 4 halkalı bir risk zincirinin büyüdüğünü belirten Göktaş, bu halkaları ‘okuldan kopma, aile içi dinamikler, sokak ve akran çevresi, medya olarak sıraladı. Göktaş “12 ilimizde, ihtisaslaşmış çocuk evleri sitelerinde kısa sürede olumlu sonuçlar almaya başladık” dedi.

Kısa süre önce 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini açıklayan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı.

Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, büyüyen bir risk zinciriyle oluştuğunu belirterek “Bu zincirin ilk halkasında sıklıkla okuldan kopma var” dedi.

Çocuklar arasında 4 halkalı risk zinciri! Bakan Göktaş tek tek sıraladı

Yaşananların suça sürüklenen çocuklar konusunun tüm boyutlarıyla tekrar ele alınmasını gerektirdiğini vurgulayan Bakan Göktaş, Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ı bir kez daha hatırlattı.

İKİNCİ HALKA: AİLE İÇİ DİNAMİKLER

Bakan Göktaş, şunları söyledi:

Devamsızlık, disiplin sorunları, akran zorbalığına karışma ya da zorbalığa maruz kalma, okul çevresinde riskli gruplarla temas, hepsi erken uyarı niteliği taşıyor. İkinci halkada sağlıksız aile içi dinamiklerini görüyoruz. İhmal, şiddet, bağımlılık, parçalanmış aile dinamikleri veya bakım yükünün artması, çocuğu dış dünyadaki tehlikelere karşı korumasız bırakabiliyor.

ÜÇÜNCÜ HALKA: SOKAK VE AKRAN ÇEVRESİ

Bakan Göktaş, risk zincirlerinin üçüncü halkasında ise sokak ve akran çevresinin bulunduğunu belirtti. Göktaş, gruba ait olma ihtiyacının, kolay para vaadinin, suç örgütlerinin etkisinin, silah taşımaya özendirme ve normalleşen şiddet dilinin yayılmasının bu riski büyüttüğünü vurguladı.

DÖRDÜNCÜ HALKA: MEDYA

Göktaş "Dördüncü halkada medya ve dijital alan bulunuyor. Dijital zorbalık, suça teşvik, riskli içerik, çevrimiçi istismar ve suç gruplarının çocuklara erişimi, bugün suça sürüklenme zincirinin önemli bir parçasıdır” dedi.

Bakan Göktaş, dizilerde ve dijital oyunlarda tekrar eden "güç-şiddet" anlatısının, çocukların kahramanlık, aidiyet ve statü arayışını yanlış rol modeller üzerinden şekillendirdiğini ifade etti.

MAFYA DİZİLERİ VURGUSU

Göktaş, şöyle konuştu:

Özellikle mafya dizilerindeki suçun ve şiddetin ana karakter aracılığıyla normalleştirildiği ve hatta özendirildiği hikayelerin etkisini göz ardı edemeyiz. Medya ve sosyal medya algoritmaları ise bu içerikleri daha görünür kılarak normalleştiriyor, riskli gruplara yönelimi hızlandırabiliyor.

“12 İLİMİZDE, OLUMLU SONUÇLAR ALDIK”

Sosyal risk haritalarının pilotlarını tamamladıklarını belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

Suça sürüklenen, mağdur olan ya da sokakta yüksek sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan çocuklar için ihtisaslaşmış hizmet modelleri yürütüyoruz. Bu kapsamda Güçlendirici Bakım Modelini geliştirdik. Bu modelle ilk kez, sağlık, eğitim, adalet, güvenlik ve sosyal hizmetleri tek bir çatı altında bir araya getirdik. Halihazırda bugün, 12 ilimizde, ihtisaslaşmış çocuk evleri sitelerinde bu modeli uyguluyoruz. Kısa sürede olumlu sonuçlar almaya başladığımızı özellikle belirtmek isterim.

