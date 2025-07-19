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Bir elektrik direği, üç farklı yangın! Mezarlık ve tarlalar küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir elektrik direği, üç farklı yangın! Mezarlık ve tarlalar küle döndü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, 3 farklı yangına neden oldu. Yangınlarda köy mezarlığı, tarlalar ve sulama boruları zarar gördü.

Çorum'un Alaca ilçesi Çal köyü girişindeki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle çevresindeki kuru otları tutuşturarak 3 farklı noktada yangına neden oldu. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çorum’da elektrik direğinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu - 1. Resim

MEZARLIK VE TARLALAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında köy mezarlığı, 250 adet sulama borusu ve 50 adet sulama fıskiyesi zarar gördü.

Öte yandan, ilçeye bağlı Avutmuş köyündeki bir tarlada çıkan yangında ise 50 adet balya ve 20 dönüm tarla yanarak kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Jandarma ekipleri yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’da elektrik direğinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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