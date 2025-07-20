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Çorumlunun yaptığını dünya yapamadı! Leblebi gibi mühimmat üretiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çorumlunun yaptığını dünya yapamadı! Leblebi gibi mühimmat üretiyor
Savunma Sanayi, Mühimmat, İtalya, Satın Alma, NATO, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tek başına ABD’den fazla top mermisini bir ayda üreten Çorumlu ARCA, İtalyan mühimmat firmasını satın aldı. Leblebinin başkenti Çorum’un Sungurlu ilçesindeki fabrikanın ürün yelpazesi oldukça geniş. Her ay on binlerce havan, topçu mühimmatı ve roket üretiliyor. Topçu mühimmatında aylık kapasite 30 bin, rokette ise 8 bin... ARCA, bu üretim hacmi ile Avrupa ve dünyadaki rakiplerinin önünde...

Türk savunma sanayiinin önemli aktörlerinden ARCA Savunma, Avrupa’nın önde gelen askerî mühimmat üreticilerinden biri olan İtalyan Esplodenti Sabino’yu bünyesine kattı.

NATO İÇİN ÜRETİM YAPIYOR

Füze, mühimmat ve patlayıcı üretiminde faaliyet gösteren Esplodenti Sabino’nun NATO ülkeleri ve İtalya Savunma Bakanlığında önemli projelerde yer aldığı biliniyor. ARCA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’in yürüttüğü süreç sonunda gerçekleştirilen satış işleminin mali detayları ise paylaşılmadı. 

Çorumlunun yaptığını dünya yapamadı! Leblebi gibi mühimmat üretiyor - 1. Resim

Yaptığı hamle ile uluslararası alanda gücünü artırmayı ve stratejik üretim kabiliyetini genişletmeyi hedefleyen ARCA, Avrupa’daki faaliyetlerini Milano’da bulunan ofisten sürdürecek.

Çorumlunun yaptığını dünya yapamadı! Leblebi gibi mühimmat üretiyor - 2. Resim

LEBLEBİ GİBİ MÜHİMMAT ÜRETİYOR

Türkiye’de Çorum’daki üretim tesisinde farklı kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı ile 20 ila 40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üretiyor. 

Çorumlunun yaptığını dünya yapamadı! Leblebi gibi mühimmat üretiyor - 3. Resim

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 600 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük beşinci savunma sanayi ihracatçısı olan ARCA Savunma, Çorum Sungurlu’da bulunan üretim tesisinde sadece bir ayda bütün Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üretme başarısını gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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