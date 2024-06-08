Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Avrupa Şampiyonası final maçında Ampute Futbol Milli Takımı, İspanya'yı 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarısından dolayı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum."