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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı&#039;nı tebrik etti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Avrupa Şampiyonası final maçında Ampute Futbol Milli Takımı, İspanya'yı 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarısından dolayı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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