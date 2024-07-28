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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'ye yaptığı 3 günlük ziyarette temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.

Bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı ve Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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