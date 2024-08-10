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Cumhurbaşkanı Erdoğan suikast sonucu ölen Heniyye'nin oğullarıyla görüştü

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Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikast sonucu ölen Hamas lideri Heniyye'nin oğulları ile İstanbul'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
 
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.
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