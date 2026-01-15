TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun önemine bir kez daha dikkat çekti. Cumhurbaşkanı "Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de ailedir. Aile kurumu hiç olmadığı kadar saldırı ve kuşatma altında. Her yere yerleştirilen karakterlere sapkınlıklar özendiriliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği’nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Gençlerimizi milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim. Bu mübarek gecenin huzura vesile olmasını niyaz ediyorum. TRT Genç’in yayına gelmesine katkı sunan herkesi tebrik ederim. TRT Genç kanalımızın milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye’nin hem belleği hem de geleceği olan TRT çok sayıda hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Türkiye ve dünyayı uzun yıllar TRT’den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. Bizim kuşak ve bizden sonraki nesil TRT ile büyüdü.

Zaman zaman TRT arşivde o yıllarda ait kesitleri izlemekle beraber dünyanın nereye geldiğini hatırlıyoruz. Kültür savaşlarının insanlığın gündemini belirlediği bu dönemde TRT yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya dair milli değerleri koruyan bir set olarak karşımıza çıkıyor.

Dijital içerik üreterek kurumumuzun şimdi de gençlerimiz sorumlu yayıncılık anlayışı ile buluşturmasından memnuniyet duyuyorum.

TRT imzasını taşıyan bazı yapımların ödüllere dönmesi takdire şayan bir başarı.

Son 4 yılda TRT ortak yapımı 100’e yakın film 500 ödüle layık görüldü. Bu yıl en iyi uluslararası kategoride yarışacak Filistin 30 filmine başarılar diliyorum.

Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de ailedir. Aile kurumu hiç olmadığı kadar saldırı ve kuşatma altında. Her yere yerleştirilen karakterlere sapkınlıklar özendiriliyor. Aile odaklı temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını takdir ediyorum. Çağımızın vebası olan bağımlılıkla ilgili mücadelede TRT gibi mecraların desteğine ihtiyaç duyuyoruz.

Dijital oyunlar gençlerimizi sanal bahis, kumar illetine bulaştıran bir tuzak görevi görüyor. Gençlerimiz sağlığı ve geleceği çalınmaktadır. Aile facialarında en büyük sorunun alkol, kumar, uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Boşanmaların sebeplerinin en başında da bu illetler geliyor. Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.

