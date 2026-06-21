Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm babaların gününü kutladı. Erdoğan, ailesi için fedakârca mücadele eden babalara teşekkür ederken, şehit babaları ve hayatını kaybeden tüm babaları rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, ailesi için emek veren, fedakârlık gösteren ve hayatını sevdiklerine adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik etti.

ÇALIŞAN VE MÜCADELE EDEN BABALARA TEŞEKKÜR

Paylaşımında babaların aile yapısındaki önemine vurgu yapan Erdoğan, ömürleri boyunca aileleri için çalışan ve mücadele eden babalara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajında şehit babalarını ve hayatını kaybeden tüm babaları da unutmadı. Cumhurbaşkanı, başta şehitler olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm babaları rahmetle andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

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