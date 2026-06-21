Baba-kız anısı unutulmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden duygulandıran Babalar Günü sürprizi
Gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği Babalar Günü hediyesi, Cumhurbaşkanını duygulandırdı. Tabloda, Cumhurbaşkanı’nın bir röportajında anlattığı, kızının kapısına astığı “Baba bir geceni de bize ayır" notunu da yer verildiği görüldü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.
- Program çıkışında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı'na, Babalar Günü hediyesi olarak özel bir tablo sunuldu.
- AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.
- Tabloda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir anıya gönderme yapan "Baba bir geceni de bize ayır" cümlesi bulunuyordu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediyeyi alarak gençlerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.
CUMHURBAŞKANI’NA ÖZEL TABLO
Program çıkışında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı’na gençler hazırladıkları Babalar Günü hediyesini sundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak hazırlanan özel tabloyu takdim etti.
NELER YAZIYORDU?
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.
ERDOĞAN ANISI UNUTULMADI
Tabloda yer alan "Baba bir geceni de bize ayır" cümlesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir hatıraya gönderme yaptığı görüldü.
Cumhurbaşkanı daha önce bir röportajında yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediğini, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını söylemişti.
HATIRA FOTOĞRAFI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediyeyi alarak gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.