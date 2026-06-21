Gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği Babalar Günü hediyesi, Cumhurbaşkanını duygulandırdı. Tabloda, Cumhurbaşkanı’nın bir röportajında anlattığı, kızının kapısına astığı “Baba bir geceni de bize ayır" notunu da yer verildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Baba-kız anısı unutulmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğana gençlerden duygulandıran Babalar Günü sürprizi

CUMHURBAŞKANI’NA ÖZEL TABLO

Program çıkışında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı’na gençler hazırladıkları Babalar Günü hediyesini sundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak hazırlanan özel tabloyu takdim etti.

Baba-kız anısı unutulmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğana gençlerden duygulandıran Babalar Günü sürprizi

NELER YAZIYORDU?

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

Baba-kız anısı unutulmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğana gençlerden duygulandıran Babalar Günü sürprizi

ERDOĞAN ANISI UNUTULMADI

Tabloda yer alan "Baba bir geceni de bize ayır" cümlesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir hatıraya gönderme yaptığı görüldü.

Cumhurbaşkanı daha önce bir röportajında yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediğini, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını söylemişti.

HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediyeyi alarak gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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