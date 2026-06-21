Burdur’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada yaralanan 8 kişi ihbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Burdur'da kaza! Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü H.K. ile minibüste bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., E.K. ve Ş.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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