İhlas Haber Ajansı
Burdur'da kaza! Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı
Burdur’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada yaralanan 8 kişi ihbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Özetle DinleBurdur'da kaza! Kontrolden çıkan minibüs tarlaya u...
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Ağlasun ilçesi yakınlarında bir minibüsün yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu 8 kişi yaralandı.
- Kaza, Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
- H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
- Minibüs tarlaya uçtu.
- Kazada sürücü H.K. ile birlikte minibüste bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., E.K. ve Ş.S. yaralandı.
- Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü H.K. ile minibüste bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., E.K. ve Ş.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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