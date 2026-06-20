Isparta’da gezi dönüşü yağış nedeniyle kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gelen son dakika bilgisine göre kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Son dakika... Isparta'da tur minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

GEZİYE GELDİLER, CANLARINDAN OLDULAR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası