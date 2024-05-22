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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 1.044 hakim ve savcı atandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
HSK kararnamesi Resmi Gazete&#039;de: 1.044 hakim ve savcı atandı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de "Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı" yayımlandı. Karar ile 973 adli hakim ve savcı ile 71 idari hakimin ataması olmak üzere toplamda 1.044 adayın ataması yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. Karar ile 973 adli hakim ve savcı ile 71 idari hakimin ataması yapıldı.

HAKİM VE SAVCILARIN ATAMASI YAPILDI

Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13’üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi. Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda 1.044 adayın ataması yapıldı.

Atama listesi şu şekilde:

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 1. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 2. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 3. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 4. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 5. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 6. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 7. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 8. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 9. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 10. Resim

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 973 hakim ve savcı atandı - 11. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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