Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet teşkilatına katılan 13 bin 610 polisi tebrik etti. 15 Temmuz şehitlerini anan Erdoğan, genç polislere "Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

Genç polislerimiz, eş, dost ve yakınlarına ‘Gözünüz aydın.’ diyor; her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum.

Biliyorsunuz, yirmi gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Bugün Polis Akademisi bünyesindeki otuz farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi’nden beş yüz otuz bir, Polis Meslek Yüksekokulu’ndan iki bin dört yüz otuz iki ve Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden on bin altı yüz dört kardeşimiz, bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak.

Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum

"SİZLER ŞEHİTLERİMİZİN KUTLU EMANETİNİ TAŞIYORSUNUZ"

Bir buçuk asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim.

Sizler şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz, her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin emniyetini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız.

Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına; suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız.

"HEDEFİNİZ DE ADALET OLURSA YOLUNUZU ASLA ŞAŞIRMAZSINIZ"

Zorlu şartlarda çalışacaksınız, bazen en kriminal kişilerle muhatap olacaksınız. Pusulanız vicdan gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna yer tutarsınız. Ülkemize layıkıyla hizmet edeceğinizden en ufak bir şüphe duymuyorum.

Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, yolunuzu ve bahtınızı hep açık eylesin.

Devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 80 milyonun her bir ferdinin yararlanmasını istiyoruz. İktidarlarımız döneminde özlük haklarından, teknolojik altyapılarına reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN TALEPLERİNİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde, teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkânlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına kadar geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik.

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