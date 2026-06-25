SEVDA KILIÇ
Törene damga vurdu! Erdoğan ile Kongolu mezun arasında gülümseten diyalog
Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde diplomasını alan Kongolu polis adayının tekmili alkış topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?" sorusuna verdiği cevap ise salonda tebessüme neden oldu.
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Gündem 7 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Kongolu bir mezunla samimi bir diyalog yaşadı.
- Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.
- Erdoğan, dereceyle mezun olan polis adaylarına diplomalarını takdim etti.
- Kongolu bir mezun ile Erdoğan arasında bir diyalog yaşandı.
- Erdoğan, mezuna "Sen şimdi Kongo'ya gidiyorsun. Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?" diye sordu.
- Mezun, Cumhurbaşkanı'na "Doğrudur Cumhurbaşkanım" cevabını verdi.
- Bu diyalog canlı yayına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Törende dereceyle mezun olan polis adaylarına diplomalarını takdim eden Erdoğan ile Kongolu bir mezun arasında yaşanan diyalog, törene damga vurdu.
"KONGO'YA SELAM GÖTÜRÜYOR MUSUN?"
Kongolu Polis Akademisi mezununun tekmili büyük alkış aldı. Diplomayı veren Erdoğan'ın, "Sen şimdi Kongo'ya gidiyorsun. Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?" sorusuna genç mezun, "Doğrudur Cumhurbaşkanım" cevabını verdi.
Canlı yayına da yansıyan samimi diyalog, salondakileri gülümsetirken sosyal medyada da ilgi gördü.
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