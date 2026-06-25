Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde diplomasını alan Kongolu polis adayının tekmili alkış topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?" sorusuna verdiği cevap ise salonda tebessüme neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törene damga vurdu! Erdoğan ile Kongolu mezun arasında gülümseten diyalog

Törende dereceyle mezun olan polis adaylarına diplomalarını takdim eden Erdoğan ile Kongolu bir mezun arasında yaşanan diyalog, törene damga vurdu.

"KONGO'YA SELAM GÖTÜRÜYOR MUSUN?"

Kongolu Polis Akademisi mezununun tekmili büyük alkış aldı. Diplomayı veren Erdoğan'ın, "Sen şimdi Kongo'ya gidiyorsun. Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?" sorusuna genç mezun, "Doğrudur Cumhurbaşkanım" cevabını verdi.

Törene damga vurdu! Erdoğan ile Kongolu mezun arasında gülümseten diyalog

Canlı yayına da yansıyan samimi diyalog, salondakileri gülümsetirken sosyal medyada da ilgi gördü.

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