Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı yedinci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.