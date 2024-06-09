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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın&#039;ı andı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmeni andı. Aybüke öğretmenin şehadetinin 7. yılında paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı yedinci yılında andı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - 1. Resim
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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