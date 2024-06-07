'Cumhuriyet savcısı' yalanıyla 350 bin TL'lik vurgun

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme:

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Antalya'da kendisini Cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın 350 bin lirasını dolandıran şüpheli yakalandı.