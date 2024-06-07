'Cumhuriyet savcısı' yalanıyla 350 bin TL'lik vurgun
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da kendisini Cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın 350 bin lirasını dolandıran şüpheli yakalandı.
Telefonda kendisi Cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp "Adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" şeklinde söylemlerle vatandaşı baskı altına alarak ziynet eşyalarını alan şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 350 bin TL değerinde ziynet eşyasını vatandaşın ikametine gelerek elden alan A.E.A. isimli şüpheli yakalandı.
Şüpheliden elde edilen cep telefonu ve sim kartına konulurken 'nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.