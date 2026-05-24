DEM Parti İmralı Heyeti İmralı Adası’na gidiyor
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü lideri PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Heyet İmralı Adası'na son ziyaretini 27 Mart'ta yapmıştı.
SON GÖRÜŞME 27 MART’TA OLMUŞTU
Görüşmeyi bir gün öncesinden duyuran DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Bu görüşme bizim için çok önemli bir görüşme. Çünkü bir yandan yasal süreçle ilgili bundan sonra yapılacaklara dair Öcalan'la istişarede bulunacaklar. Gündemlerinde böyle bir başlık var. Kritik bir önem taşıyor. Hem Öcalan'ın koşullarına, statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak” demişti.
HEYET İMRALI ADASI’NA GİDİYOR
DEM Parti İmralı Heyeti yaklaşık 2 ay sonra yeni bir görüşme için harekete geçti. İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol terör örgütü lideri PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru yola çıktı.