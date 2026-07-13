Açık Öğretim Lisesi 3.Dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı! aol.meb.gov.tr adresinden yayımlanan duyuruda "2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3.DÖNEM YAZILI SINAV GİRİŞ BELGELERİ ÖĞRENCİLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI." ifadelerine yer verildi.

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı sınavları, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te, üçüncü oturum ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınavlar, 81 il ile belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak.

MEB, sınava katılacak adayların fotoğraflı sınav giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. Fotoğrafı bulunmayan sınav giriş belgesiyle adaylar sınava alınmayacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 3. dönem yazılı sınavlarına ilişkin sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. Adaylar, 13 Temmuz itibarıyla öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.



Adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL 3.Dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı! MEB.gov.tr AÖL sınav yerleri sorgulama sayfası

13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak

"Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile gireceklerdir.

Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Bu nedenle öğrencilerin sınava katılacağı tarihe kadar Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.

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