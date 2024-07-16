Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal 'senaryo' sözleri

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal 'senaryo' sözleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Partili Tülay Hatimoğulları&#039;ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal &#039;senaryo&#039; sözleri
Dem Parti, Tülay Hatimoğulları, 15 Temmuz, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin ortağı DEM Parti'den 15 Temmuz darbe girişi hakkında gelen skandal açıklamalar gündem oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan Tülay Hatimoğulları, "15 Temmuz darbe girişiminin hem öncesi hem sonrası tamamen bir senaryoydu." dedi. Şehitlerin ve gazilerin hiçe sayılarak yapıldığı açıklama sonrasında gözler, "15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere tepki gösteriyorum" diyen Özgür Özel'e çevrildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına açıklamalarda bulundu. DEM'li Hatimoğulları, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cülerin kalkıştığı hain darbe girişimi hakkındaki skandal sözleriyle gündem oldu.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, grup toplantısında 15 Temmuz darbe girişimi hakkında 'senaryo' ifadelerini kullandı.

180 sivil, 62 polis, 6 asker olmak üzere en az 248 şehidi hiçe sayan Hatimoğulları, "15 Temmuz darbe girişiminin hem öncesi hem sonrası tamamen bir senaryoydu. Ve bu senaryonun kimler tarafından yazıldığını konuşacağız." şeklinde konuştu.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal 'senaryo' sözleri - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL '15 TEMMUZ TİYATRO' DİYENLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

DEM'li Hatimoğulları'nın bu sözleri, dün Ankara'da konuşan ortakları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini akıllara getirdi.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclis'in bombalandığını hatırlatan Özel, milletvekillerinin ölüme burun buruna geldiğini söyledi.

CHP lideri Özel gündeme bomba gibi düşen açıklamasında, "Bazıları oturduğu yerden diyor ki; tiyatro. Ben onlara çok sert tepki gösterdi, zaman zaman bazıları tarafında da eleştirildi. F-16 ile atış yapılıyor ve 0.1 derece yukardan atsa Genel Kurul vurulacak. 16 tane 4,5 tonluk avize var. Onlar düşme tüm milletvekilleri ölecek." ifadelerine yer verdi.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal 'senaryo' sözleri - 2. Resim

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA "KONTROLLÜ DARBE" DEMİŞTİ

3 Aralık 2016'da dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz darbe girişimi içi 'kontrollü darbe' ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişimi planlıdır, programlıdır. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir." şeklinde konuşmuştu.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tiyatro diyenlere tepki gösterdim. Zaman zaman da bunun için eleştirildim" sözlerinin Kılıçdaroğlu'na olduğu iddia edilmişti.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal 'senaryo' sözleri - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Apple, 3,62 trilyon dolar değerle tekrardan dünyanın en değerli şirketi oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı - GündemErdoğan liderliğindeki toplantı başladı! Gözler Beştepe'deKatile ağırlaştırılmış müebbet! 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde karar çıktı - Gündem'Ramazan Hoca' cinayetinde karar çıktı3 kişinin can verdiği yangın bahçedeki kaynak işi yüzünden çıkmış - Gündem3 kişinin can verdiği yangın bakın neden çıkmış!Polis memuru Günay Vardar kanserden vefat etti, cenazede gözyaşları sel oldu - GündemPolis memuru Günay Vardar kanserden vefat etti, cenazede gözyaşları sel olduKomşusunu domuz sanıp tüfekle vurarak öldürdü - GündemTarlada kahreden olay! Komşusunu domuz zannedip öldürdü'İzmirli Seçil Erzan' her şeyi itiraf etti! Hatice Özalp: Ameliyatlara çok para harcadım - Gündem'İzmirli Seçil Erzan' her şeyi itiraf etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...