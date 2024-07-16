DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal 'senaryo' sözleri

CHP'nin ortağı DEM Parti'den 15 Temmuz darbe girişi hakkında gelen skandal açıklamalar gündem oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan Tülay Hatimoğulları, "15 Temmuz darbe girişiminin hem öncesi hem sonrası tamamen bir senaryoydu." dedi. Şehitlerin ve gazilerin hiçe sayılarak yapıldığı açıklama sonrasında gözler, "15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere tepki gösteriyorum" diyen Özgür Özel'e çevrildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına açıklamalarda bulundu. DEM'li Hatimoğulları, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cülerin kalkıştığı hain darbe girişimi hakkındaki skandal sözleriyle gündem oldu.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, grup toplantısında 15 Temmuz darbe girişimi hakkında 'senaryo' ifadelerini kullandı.

180 sivil, 62 polis, 6 asker olmak üzere en az 248 şehidi hiçe sayan Hatimoğulları, "15 Temmuz darbe girişiminin hem öncesi hem sonrası tamamen bir senaryoydu. Ve bu senaryonun kimler tarafından yazıldığını konuşacağız." şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL '15 TEMMUZ TİYATRO' DİYENLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

DEM'li Hatimoğulları'nın bu sözleri, dün Ankara'da konuşan ortakları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini akıllara getirdi.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclis'in bombalandığını hatırlatan Özel, milletvekillerinin ölüme burun buruna geldiğini söyledi.

CHP lideri Özel gündeme bomba gibi düşen açıklamasında, "Bazıları oturduğu yerden diyor ki; tiyatro. Ben onlara çok sert tepki gösterdi, zaman zaman bazıları tarafında da eleştirildi. F-16 ile atış yapılıyor ve 0.1 derece yukardan atsa Genel Kurul vurulacak. 16 tane 4,5 tonluk avize var. Onlar düşme tüm milletvekilleri ölecek." ifadelerine yer verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA "KONTROLLÜ DARBE" DEMİŞTİ

3 Aralık 2016'da dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz darbe girişimi içi 'kontrollü darbe' ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişimi planlıdır, programlıdır. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir." şeklinde konuşmuştu.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tiyatro diyenlere tepki gösterdim. Zaman zaman da bunun için eleştirildim" sözlerinin Kılıçdaroğlu'na olduğu iddia edilmişti.