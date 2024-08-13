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DEM’li vekilden küstah suçlama! TSK’ya kimyasal silah iftirası attılar

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DEM’li vekilden küstah suçlama! TSK’ya kimyasal silah iftirası attılar

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DEM Parti’nin Şırnak milletvekilleri Nevruz Uysal Aslan ile Mehmet Zeki İrmez Türkiye’ye yönelik küstah ifadeler kullandı. Teröristbaşı lehine slogan atan DEM'li vekiller TSK’ya kimyasal silah iftirası attı.

Terör örgütü PKK’nin siyasi uzantısı DEM Parti’nin Şırnak milletvekilleri Nevruz Uysal Aslan ile Mehmet Zeki İrmez, Pençe Kilit Harekâtı kapsamında Metina terör kampında öldürülen “Gelhat Koçer” kod adlı terörist Abdullah Arslan’ın taziyesine katıldı.

Ardından yürüyüşe geçen DEM’li vekiller, bölücü terör örgütü ve teröristbaşı lehine slogan attılar. DEM’li Aslan, taziyede yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik küstah ifadeler kullandı.

Eli kanlı örgüt olan PKK’ya yapılan harekâtlara kalkan olan DEM’li Aslan, operasyonların durdurulması gerektiğini savundu. Türkiye’yi kimyasal bomba kullanmak gibi mesnetsiz bir iddiayla da suçlayan Aslan “Dokuz yıldır devlet, Kürdistan’da, silahlarıyla, kimyasal bombalarıyla, askerleriyle, savaşçılarıyla saldırıyor” dedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
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