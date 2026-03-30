Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle İstanbul ve Bursa hattındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Yola çıkacaklar için güncel sefer bilgileri açıklandı. İşte iptal olan seferler...

Yurdun dört bir yanından etkisini sürdüren fırtına ve sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bunlardan biri de deniz ulaşımı oldu. Aksamalar sürerken bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:



08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

