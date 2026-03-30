Deniz ulaşımına hava engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle İstanbul ve Bursa hattındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Yola çıkacaklar için güncel sefer bilgileri açıklandı. İşte iptal olan seferler...
- İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından iptal edilen seferler duyuruldu.
Yurdun dört bir yanından etkisini sürdüren fırtına ve sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bunlardan biri de deniz ulaşımı oldu. Aksamalar sürerken bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)