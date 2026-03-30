Şırnak sele teslim oldu! İnsanlar araçlar suda mahsur kaldı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde gece yarısı etkisini gösteren şiddetli sağanak sonrası cadde ve sokakları göle döndü. Yeni Şırnak Yolu’nda araçlarında mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Cizre'de son 10 yılın en yağışlı dönemi yaşanırken, sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
- Yeni Şırnak Yolu, Cizre Park AVM mevkiinde seyir halindeki iki araç, yükselen yağmur sularının ortasında kaldı.
- Motoru stop eden araçlardaki 3 kişi, suyun ortasında mahsur kalarak yardım bekledi.
- Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bel seviyesine ulaşan su birikintisi içinde mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti.
- Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cizre’de son 10 yılın en yağışlı dönemi yaşanırken, gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Kuraklık sonrası beklenen yağışlar çiftçiyi sevindirse de, şehir merkezinde hayatı durma noktasına getirdi.
İNSANLAR ARAÇLARDA MAHSUR KALDI
Yeni Şırnak Yolu, Cizre Park AVM mevkiinde seyir halinde olan iki araç, aniden yükselen yağmur sularının ortasında kaldı. Motorun stop etmesiyle suyun ortasında mahsur kalan 3 kişi, araçtan çıkamayarak yardım bekledi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bel seviyesine ulaşan su birikintisinin içinde mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu araç içerisinden güvenli bir şekilde tahliye edilen 3 kişi, sel sularından kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.