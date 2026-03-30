Şırnak’ın Cizre ilçesinde gece yarısı etkisini gösteren şiddetli sağanak sonrası cadde ve sokakları göle döndü. Yeni Şırnak Yolu’nda araçlarında mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Cizre’de son 10 yılın en yağışlı dönemi yaşanırken, gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Kuraklık sonrası beklenen yağışlar çiftçiyi sevindirse de, şehir merkezinde hayatı durma noktasına getirdi.

İNSANLAR ARAÇLARDA MAHSUR KALDI

Yeni Şırnak Yolu, Cizre Park AVM mevkiinde seyir halinde olan iki araç, aniden yükselen yağmur sularının ortasında kaldı. Motorun stop etmesiyle suyun ortasında mahsur kalan 3 kişi, araçtan çıkamayarak yardım bekledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Şırnak sele teslim oldu! İnsanlar araçlar suda mahsur kaldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bel seviyesine ulaşan su birikintisinin içinde mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu araç içerisinden güvenli bir şekilde tahliye edilen 3 kişi, sel sularından kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

