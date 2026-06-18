Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma, suyun içinde sopalı ve yumruklu kavgaya dönüşmüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kavgaya karışan şahıslardan 3'ünün tutuklandığını duyurdu.

Mersin'in Silifke ilçesi Yapraklı Koy Plajı'nda denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Denizin içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Denizde sopayla dehşet saçmışlardı! Bakan Gürlek duyurdu: 3 şüpheli tutuklandı

Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, 3 kişinin bir şahsı denizin ortasında sopa ve yumruklarla darbettiği görülürken, plajdaki vatandaşlar yaşananları dehşetle izledi. Kıyıdan yapılan uyarılar ve çevrede bulunan bazı kişilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

İnceleme başlatılan olayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek, olayla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Denizde sopayla dehşet saçmışlardı! Bakan Gürlek duyurdu: 3 şüpheli tutuklandı

Bakan Gürlek'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhâl başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile “hanutçuluk” faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.

Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."

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