Denizli'de acil servis kafeteryasını taramışlardı: Korkunç saldırıda yeni gelişme
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 1 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi. 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne 1 Mart tarihinde 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı.
Saldırı sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili ve ilişkili oldukları şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında olayın faili ve bağlantılı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı