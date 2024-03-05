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Denizli'de acil servis kafeteryasını taramışlardı: Korkunç saldırıda yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de acil servis kafeteryasını taramışlardı: Korkunç saldırıda yeni gelişme
Denizli, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 1 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi. 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne 1 Mart tarihinde 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı. 

Saldırı sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili ve ilişkili oldukları şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli'de acil servis kafeteryasını taramışlardı: Dehşetin yaşandığı olayda yeni gelişme - 1. Resim

Operasyon kapsamında olayın faili ve bağlantılı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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