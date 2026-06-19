Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü sular altında kalarak trafiğe kapanırken, sanayi ve yerleşim bölgelerindeki çok sayıda iş yerini su bastı.

Denizli'de saat 17.00 itibarıyla etkisini gösteren sağanak yağış, özellikle kentin batı bölgelerinde hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağış nedeniyle Denizli-İzmir istikameti Hacıeyüplü Mahallesi mevkiinde yol tamamen sular altında kaldı. Suyun derinliğinin artması üzerine emniyet ekipleri, güvenlik gerekçesiyle karayolunun bu bölümünü ulaşıma kapattı.

Denizli'yi yaz yağmuru vurdu! İzmir yolu kapandı, işte yerleri sular altında kaldı

Sürücüler, trafik ekipleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Göle dönen yolda bazı sürücüler risk almayarak geri dönerken, bazı sürücülerin ise tehlikeye aldırış etmeden suların içinden yollarına devam etmeye çalışması dikkat çekti.



Denizli'yi yaz yağmuru vurdu! İzmir yolu kapandı, işte yerleri sular altında kaldı

Kentin batı kesimindeki sanayi ve yerleşim alanlarında bulunan birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar ve esnaf, dükkanlarına dolan suları tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı.

Denizli'yi yaz yağmuru vurdu! İzmir yolu kapandı, işte yerleri sular altında kaldı

Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları ve belirlenen alternatif yolları kullanmaları konusunda uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası