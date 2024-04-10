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Deprem bölgesinde bu bayram da buruk... 'Acımız hiç eskimeyecek'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş depremlerinin yerle bir ettiği Hatay'da bu bayram da buruk başladı. Deprem mezarlığına akın eden vatandaşlar, "Acımız hiç eskimeyecek, her zaman böyle taze kalacak" diyerek gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremlerde Hatay’da 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Büyük felakette en büyük yıkımın olduğu Hatay’da depremde ölen vatandaşların defnedilmesi için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde deprem mezarlığı oluşturulmuştu.

Deprem bölgesinde bu bayram da buruk... 'Acımız hiç eskimeyecek' - 1. Resim

BAYRAMIN İLK GÜNÜ AKIN ETTİLER

Afetzede vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde yakınlarının mezarlarını ziyaret için deprem mezarlığına akın ettiler.

Deprem bölgesinde bu bayram da buruk... 'Acımız hiç eskimeyecek' - 2. Resim

Yakınlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, dua ederek ölen yakınlarına rahmet diledi.

Deprem bölgesinde bu bayram da buruk... 'Acımız hiç eskimeyecek' - 3. Resim

'ACIMIZ HİÇ ESKİMEYECEK'

Depremde vefat eden yeğenlerinin mezarlarını ziyarete geldiğini belirten Halime Güngören, “Abimin kızı burada, yeğenlerim burada. Onları ziyarete geldim. Duygularımı anlatamam, hiç böyle planlamadık. Sözlerin bittiği yer. Acımız hiç eskimeyecek, her zaman böyle taze kalacak. Duygularımı dile dökemiyorum” dedi.

Deprem bölgesinde bu bayram da buruk... 'Acımız hiç eskimeyecek' - 4. Resim

'BİZİM BAYRAMIMIZ MEZARLIKTA'

Depremde yakınlarını kaybeden İbrahim Erol, bayramı mezarlıkta geçireceklerini belirterek “Bu gün bize bayram yoktur. Torunlarım öldü, yeğenlerim öldü. Kardeşlerim, bacım öldü. Biz çok üzgünüz. Bizim bayramımız mezarlıkta, başka bayramımız yok bizim. Rabbimden geldi çok şükür. Rabbim beterinden saklasın” dedi.

Deprem bölgesinde bu bayram da buruk... 'Acımız hiç eskimeyecek' - 5. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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